Ipsheim: Frau kotzt vor Festhalle und legt sich mit Security an

18-Jährige schlug, trat und beleidigte die Sicherheitsmitarbeiter - vor 1 Stunde

IPSHEIM - Etwas zu tief ins Glas geschaut hat in der Nacht zum Sonntag eine 18-Jährige in Ipsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim). Die Frau musste sich erst vor der Festhalle übergeben, danach schlug und trat sie den Sicherheitsdienst.

Laut Polizei verweigerte der Sicherheitsdienst der Frau gegen 1 Uhr den Einlass in die Ipsheimer Festhalle, da sie sich am Eingang bereits übergeben musste. Schuld daran dürfte wohl der Alkoholkonsum der 18-Jährigen gewesen sein. Den Korb wollte sie allerdings nicht auf sich sitzen lassen und schlug dem Security-Mitarbeiter mit der flachen Hand aufs Ohr. Außerdem trat sie einem weiteren Mitarbeiter gegen das Schienbein und beschimpfte ihn. Letztendlich musste die Polizei anrücken. Gegen die 18-Jährige wurde Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung erstattet.

evo