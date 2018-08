Irrer Rettungsversuch: Mann überfährt Katze und baut Unfall

RÖDENTAL - Nahe Rödental im Landkreis Coburg ist am Donnerstag ein waghalsiger Rettungsversuch schiefgegangen. Weil er eine Katze angefahren hatte, raste ein junger Mann über die Straße. Und brachte dabei sich und andere in Gefahr.

Am frühen Donnerstagmorgen ist ein 21-jähriger Mann auf der Straße von Almerswind in Richtung Rödental gefahren. In der Nähe des Schönstättspeichers erfasste er mit seinem Wagen eine Katze. Diese wurde dabei schwer verletzt. Nach eigenen Angaben wollte der junge Mann die Katze schnellstmöglich in die Tierklinik nach Lautertal bringen.

Er nahm die Katze ins Auto und fuhr rasant in Richtung Coburg. Er fuhr dabei sehr schnell und überholte mehrere Fahrzeuge. In Fischbach verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen ein Verkehrszeichen und landete im Straßengraben. Der ausgelöste Airbag verletzte den Fahrer leicht im Gesicht. Das Auto wurde total beschädigt. Außerdem starb die Katze bei dem Unfall. Die Polizei betitelt das Verhalten ihn ihrer Pressemitteilung "völlig sinnlos", da er sich und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr brachte. Der entstandene Sachschaden wird von den Beamten auf 10.000 Euro geschätzt.

