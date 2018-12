Irrfahrt an Heiligabend: Mann rammt mit SUV mehrere Autos

Fahrer flüchtete vor der Polizei und fuhr eine Treppe hinunter - vor 2 Stunden

BAUNACH - Von Besinnlichkeit war am Morgen des Heiligabends in Baunach im Landkreis Bamberg nichts zu spüren: Ein Mann steuerte mit seinem SUV direkt auf parkende Autos zu und rammte diese anschließend mit voller Wucht.

Aufregung in einer Wohnsiedlung in Baunach: Mit voller Wucht steuerte ein 57-Jähriger gegen 10.30 Uhr grundlos auf Autos zu und rammte diese. Als die Polizei vor Ort eintraf, ergriff der Mann die Flucht und fuhr in eine Sackgasse. Dort bog er in ein Privatgrundstück ein, wo er mit seinem Geländewagen auf eine Böschung geriet. Erst dort fand seine Irrfahrt ein Ende. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Warum der Mann die Autos rammte, ist bisher völlig unklar. Die Polizei sprach davon, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befunden habe, weitere Angaben wollten die Beamten am Montag nicht machen. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls bzw. weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land zu melden, Tel. 0951/9129-310.

