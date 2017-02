Jacke an! Kaltfront und starker Regen im Anmarsch

In der Nacht auf Dienstag fällt Regen - Besserung erst zum Wochenende - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Nach einem recht angenehmen Montag wird's ungemütlich: Noch in der Nacht auf Dienstag wird es stürmisch, es fällt ordentlich Regen und die Temperaturen sinken sogar wieder auf 0 Grad.

Kein Wetter für ausgiebige Spaziergänge: Ab Montagnacht soll es ordentlich regnen. © dpa



Dabei hat die Woche doch so gut angefangen. Ab Dienstag wird's dann aber ungemütlich. Der fränkische Wetterochs prognostiziert eine "intensive Kaltfront mit starken Regenfällen, vereinzelten Gewittern und Sturmböen". Es wird es vor allem grau, den ganzen Tag über bleibt es nass - und dazu kommt der Wind. "Der frische und in Böen Sturmstärke erreichende Wind weht aus Südwest", meldet der Wetterochs.

In der Nacht auf Mittwoch sacken die Temperaturen mehr und mehr ab. So meldet es Kachelmannwetter. Der Wind bleibt. Außerdem können uns bei um die 0 Grad Schnee-, Regen- und Graupelschauern erwarten. Bestes Wetter zum Ausnüchtern also an Aschermittwoch. Tagsüber soll das Thermometer in Franken nicht einmal mehr als 6 Grad erreichen.

Aber nicht verzagen: Zum Wochenende sollen die Temperaturen laut wetter.de wieder auf bis zu 15 Grad steigen.