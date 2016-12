Kleine Metzgereien haben es schwer, sich mit ihrem Angebot an qualitativ hochwertigem Fleisch gegen die billige Ware der Discounter durchzusetzen. Die kleine Familienmetzgerei Kallert in Puschendorf macht 90 Prozent der Wurstwaren, die im Kühlraum und in der Verkaufstheke landen, selbst. Routine ist Trumpf, jeder Handgriff muss sitzen in dem hell gekachelten, 2010 komplett renovierten Schlacht­- und Verarbeitungshaus an der Haupt­straße in Puschendorf (Landkreis Fürth).