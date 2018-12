Jeder Weihnachtsbaum holt 25.000 Insekten ins Haus

Spinnen, Milben und teilweise auch Zecken tummeln sich in den Bäumen

NÜRNBERG - Weihnachten ohne den Tannenbaum - für die meisten Menschen wäre das undenkbar. Doch kaum jemand weiß, wie viele Spinnen und Käfer wir uns mit Weihachtsbaum eigentlich ins Haus holen. Eine norwegisches Forscherteam hat das Geheimnis jetzt gelüftet und erschreckt damit so manchen Tannenbaum-Liebhaber.

Bald geht die Jagd nach ihm wieder los: dem Weihnachtsbaum. Doch nur wenige wissen, dass sich im Schnitt etwa 25.000 Krabbeltierchen auf und in jedem der Bäume verstecken. © dpa/Karl-Josef Hildenbrand



Ein Tannenbaum gehört für viele Menschen unweigerlich zu Weihnachten und so wurden in den letzten beiden Jahren allein in Deutschland jeweils 30. Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Unter den beliebtesten unter ihnen, zählt sich dabei die Nordmanntanne. Was jedoch die wenigsten wissen: Mit dem Weihnachtsbaum holen wir uns nicht nur die erhoffte, festliche Stimmung ins Haus - sondern auch tausende von ungebetenen Gästen, wie ein norwegisches Forscherteam von der Universität von Bergen nun in einer Studie herausgefunden hat.

Dabei fanden sie jede Menge Milben, Motten, Läuse und Spinnen, die sich auf und in den Bäumen tummelten. Die Wissenschaftler zählten bis zu 25.000 Tiere pro Weihnachtsbaum.

Auch Zecken könnten sich im Baum befinden, weshalb Kinder und Haustiere nicht zu tief unter die Zweige kriechen sollten. Das Risiko sei jedoch minimal, wie ein Forscher der Studie erklärt. Die meisten Tiere würden in den Bäumen überwintern und wären daher eigentlich komplett inaktiv. Wenn der Baum aber bei zu hoher Zimmertemperatur aufgestellt wird, signalisiert die innere Uhr der Insekten automatisch Frühling - und sie erwachen zum Leben, so wetter.com.

Überleben können die meisten Insekten trotzdem kaum in den Wohnungen und Häusern, da sie nicht genug Nahrung finden. Für alle, die schon von Beginn an nicht ganz so viele Insekten mit in die eigenen vier Wände bringen möchte, empfehlen die Experten, Tannen aus der Region zu kaufen - am besten aus einer Tannenzucht. Auch durch kräftiges Schütteln des Baumes - bevor man sich das Schmuckstück schließlich in die Wohnung holt - lassen sich schon einige Tierchen loswerden.

