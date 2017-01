Jetzt kommt "Caius": Neue Sturmböen und viel Schnee

Der Wetterdienst warnt weiter vor heftigem Wind und Schneeverwehungen - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Sturmtief "Egon" hat Nordbayern am Freitag durchgerüttelt: Die Feuerwehr war im Dauereinsatz, der Flug- und Bahnverkehr beeinträchtigt. Entwarnung? Nicht in Sicht. Ab Mitternacht wird es wieder stürmisch.

Auf den stürmischen Freitag folgt ein ähnlich stürmischer Samstag, auch Schnee wird erwartet. © Montage: nordbayern



Seit der Nacht wütet Sturmtief "Egon" bei Warnstufe rot in ganz Franken. Am Freitagvormittag wehten schwere Sturmböen zwischen 90 und 110 Stundenkilometer. In der Region kam es zu zahlreichen Unfällen und Verkehrsstörungen.

Die Böen lassen zwar nach, Egon ist mittlerweile in Richtung Polen gezogen, windig bleibt es trotzdem: Selbst am Freitagabend sind noch Windgeschwindigkeiten zwischen 50 und 60 Stundenkilometer möglich. Und obendrein folgt jetzt auch noch - der Schnee, der stürmisch über Franken ziehen wird.

In der Nacht auf Samstag kann es noch einmal ähnlich turbulent werden wie am Vortag: Von Mitternacht bis 14 Uhr warnt der Deutsche Wetterdienst erneut vor starken Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern - von Entwarnung kann also nicht die Rede sein. Caius heißt der "kleine Bruder" des Sturms. Er zieht in der Nacht zum Samstag diagonal über Deutschland, von der Nordsee über Sachsen, auch Bayern bekommt die Böen zu spüren, erklärte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes auf Anfrage.

So heftig wie Sturmtief Egon wird Caius aber nicht wüten. In höheren Lagen kann es durch kräftige Schneeböen aber dennoch ziemlich ungemütlich werden. Die Temperaturen fallen auf -2 Grad ab. Bei Tagestemperaturen um den Gefrierpunkt sind vor allem für den Vormittag Schneeschauer angekündigt.

Und damit nicht genug: Den ganzen Sonntag über sollen bei maximal -1 Grad weiße Flocken fallen. Bereits für die Nacht sind starke Verwehungen angekündigt. Spätestens am Sonntagmorgen dürfte die Region also unter einer dichten, weißen Decke liegen. Die bleibt uns voraussichtlich eine Weile lang erhalten. Auch kommende Woche soll es laut Wetterochs zunächst frostig-kalt bleiben.

