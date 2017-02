Jetzt kommt der Schnee - und dann endlich Frühling

Am Wochenende wird es wieder sonnig und wärmer

NÜRNBERG - Sturmtief "Thomas" ist gerade durch Franken gezogen, nun ist ein Hoch auf dem Weg nach Franken. Doch es bringt den Winter zurück. Zumindest für kurze Zeit.

Nach dem Sturm kommt der Schnee - und dann endlich wieder der Frühling. Foto: dpa



Der Sturm blies Donnerstag ordentlich über Franken und richtete Schäden in der Region an. Langsam beruhigt sich die Wetterlage: Freitagnachmittag lässt der Wind nach, nur noch vereinzelt kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch zu Windböen kommen.

Dafür strömt von Nordwesten kältere Meeresluft nach Bayern: Bei Schneeschauern muss tagsüber oberhalb von 500 bis 600 Metern stellenweise mit Glätte gerechnet werden. In niedrigeren Lagen graupelt es immer wieder. Und nachts sinken fast überall die Temperaturen unter den Gefrierpunkt.

Wärmer wird es - pünktlich zum Wochenende - laut Wetterochs am Samstag: Bei bis zu 9 Grad ist es wolkig; doch immer wieder kann die Sonne rauskommen und: Es bleibt trocken und nur noch schwach windig.

Für den Sonntag erwartet der Wetterdienst von nordbayern.de noch mehr Sonnenschein, bei Temperaturen bis zu 10 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit sinkt an beiden Tagen auf etwa 20 Prozent. Doch hat Franken das graue Wetter erst einmal überstanden, es kündigen sich warme Zeiten an. Zumindest am Montag vermelden mehrere Modelle bis zu 12 Grad.

Wenn ihr nocht nicht wisst, was ihr am Faschingswochenende treiben sollt, hier gibt's unsere Wochenendtipps, egal für welches Wetter:

