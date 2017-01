Jetzt kommt Schneeregen: Am Dienstag wird es glatt

Warnung wegen überfrierender Nässe für das Stadtgebiet Nürnberg - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Endlich ist der Schnee in Franken angekommen, schon wird es ungemütlich. Für Dienstag und Mittwoch soll es nämlich keine zarten Flocken, sondern rutschigen Schneeregen geben. Also runter vom Gas, liebe Autofahrer.

Der Schneeregen dürfte vor allem Autofahrern das Leben schwer machen. Foto: dpa



Am Dienstag wird es laut wetter.net mit Schnee und Schneeregen in Franken ziemlich ungemütlich. Graue Wolken machen einzelne Lichtblicke schnell wieder zunichte. Die Temperaturen steigen am Tag nur knapp über den Gefrierpunkt auf maximal 2 Grad. Nachts sinken die Werte dann auf -1 Grad. Der Wind weht mäßig aus westlicher Richtung. Für die Nacht von Montag auf Dienstag gibt es außerdem eine Wetterwarnung wegen überfrierender Nässe für das Stadtgebiet Nürnberg.

Wie viele Schneeschauer es am Dienstag genau geben wird, ist laut Wetterochs unsicher. Der Wind soll sich stärker entwickeln und bereits in der ersten Hälfte der Nacht zum Mittwoch kräftig auffrischen. Bezüglich der Menge an Neuschnee sind die Vorhersagen aber sehr wackelig.

Laut wetter.net soll es am Mittwoch genauso ungemütlich weiter gehen wie am Dienstag: Schnee und Schneeregen sind angesagt. Die Höchstwerte betragen am Tag 3 Grad, die Tiefsttemperaturen der kommenden Nacht -4 Grad.

Am Donnerstag heißt es dann Glättegefahr. Es wird winterlich kalt. Ab dem Nachmittag gibt es dann Schneefall in der Region. Nachts gehen die Werte auf frostige -9 Grad zurück.

Das große Bibbern könnte dann direkt vor dem Wochenende einsetzen - in fast allen Vorhersagen fallen die Temperaturen deutlich. Mal früher, mal später. Laut Kachelmannwetter müssen wir bereits in der Nacht auf Freitag mit unter -10 Grad rechnen. Die befürchteten -20 Grad lassen sich aber aktuell aus keinem Wettermodell mehr ablesen. Frieren dürften wir bei diesen Temperaturen natürlich trotzdem.

