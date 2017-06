Jetzt mitmachen: Wir suchen Frankens besten Biergarten

NÜRNBERG - Ein schattiges Plätzchen, ein kühles Bier und eine Bank - viel mehr braucht der Franke für gewöhnlich nicht zum Glück. Aber wo gibt es all das in Perfektion? Wir wollen es ganz genau wissen - und rufen zum großen Biergarten-Voting auf!

Ob auf dem Land oder in der Stadt: Franken hat viele tolle Biergärten zu bieten. © Montage: nordbayern.de



Franken ist Bierland. Das ist so, und das bleibt so. An kaum einem Ort dürfte es derart schöne, idyllische, malerische Biergärten geben, wie in Nordbayern. Doch welcher ist Ihr Favorit? Wir wollen es ganz genau wissen!

Bei unserem Biergarten-Voting suchen wir Frankens schönste Oase. Auch Teilnehmer können etwas gewinnen. Unter allen Teilnehmern verlosen wir zehn Mal den Führer "Die schönsten Bierkeller und Biergärten in Franken". Was Sie dafür tun müssen? Nur an unserem Voting teilnehmen - und eine Mail an gewinnspiel[at]nordbayern.de mit Ihrer Adresse schreiben. Einsendeschluss ist der 10. Juli. Dann kühren wir übrigens auch Frankens schönsten Biergarten!

Die Gewinner werden im Anschluss per E-Mail benachrichtigt. Ihre Daten werden nur für dieses Gewinnspiel verwendet, nicht gespeichert und nicht weitergereicht. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren, ausgenommen sind Mitarbeiter und Angehörige des Verlages. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.