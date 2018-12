Jugendliche retten Seniorin aus versinkendem Auto

Frau war in Kemnath auf der Suche nach Parkplatz in Eisweiher gerutscht - vor 20 Minuten

KEMNATH - Auf der Suche nach einem Parkplatz ist am Freitagabend eine Seniorin mit ihrem Wagen in einen Weiher in der Kemnather Innenstadt gefahren. Das Auto steckte mit der Motorhaube im Wasser - doch die Frau bekam Hilfe.

In der Dunkelheit übersah die Frau das Ufer des Sees und rutschte mit ihrem Auto frontal ins Wasser. © NEWS5 / Wellenhöfer



In der Dunkelheit übersah die Frau das Ufer des Sees und rutschte mit ihrem Auto frontal ins Wasser. Foto: NEWS5 / Wellenhöfer



Die ältere Dame war mit ihrem Nissan am Abend gegen 22 Uhr nördlich des Zentrums auf Parkplatzsuche. Dort fand an diesem Abend das Kemnather Candlelight-Shopping statt, eine Art Weihnachtsmarkt, der viele Besucher anzieht. Dementsprechend zugestellt waren die Straßenränder. Auf ihrer Suche passierte der Fahrerin dann ein entscheidender Fehler: In der Dunkelheit verwechselte sie die Oberfläche des Eisweihers mit einer Wiese und fuhr vorwärts direkt in das Gewässer.

Lange musste sie nicht in ihrem vom Wasser eingeschlossenen Gefährt ausharren: Wie die Polizei mitteilt, kamen Jugendliche der Frau zu Hilfe und befreiten sie über den Kofferraum aus dem Fahrzeug. Die hinzugerufene Feuerwehr musste nur noch dafür sorgen, dass auch das Auto wieder aus dem Weiher gezogen wird. Die Frau blieb unverletzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.