Juhu! Nach der "Roll Cloud" kommt der Sommer nach Franken

27 Grad am Donnerstag - Temperaturen sinken zum Wochenende wieder - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Am Sonntag walzte eine im Fachjargon sogenannte "Roll Cloud" über Nürnberg hinweg, brachte Regen und Gewitter. Am Montag beruhigt sich die Lage wieder und in dieser Woche ist sogar ein erster Geschmack auf den Sommer drin.

In den kommenden Tagen wird es sommerlich in der Region. © Anastasios Bousvaros



In den kommenden Tagen wird es sommerlich in der Region. Foto: Anastasios Bousvaros



Der Wetterochs rechnet mit einem durchwachsenen Montag, an dem sich wolkige und heitere Phasen abwechseln. Es kann zu Schauern kommen, maximal klettert das Quecksilber auf bis zu 21 Grad.

An Dienstag und Mittwoch soll sich dann sogar ein Hoch durchsetzen und die Temperaturen bei schwachem bis mäßigem Wind auf knackige 25 Grad steigen. Die Sonne soll bis zu 12 Stunden lang die Region beglücken.

Und damit ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht: Am Donnerstag sind sogar 27 Grad drin! Spätestens jetzt kann man die Freibäder und Biergärten der Region besuchen. Aber Vorsicht: Im Tagesverlauf könnte eine Kaltfront auch schwere Gewitter im Gepäck haben, so der Wetterochs.

Am Freitag ist dann schon wieder Schluss mit den Sommer-Gefühlen. Die Temperaturen sinken und auch der Regen kündigt sich laut wetter.de pünktlich zum Start ins Wochenende an.

Bilderstrecke zum Thema Frühling in Franken: Diese Biergärten haben schon geöffnet Die Sonne strahlt vom Himmel und viele Franken nutzen das sommerliche Wetter. Doch frische Luft macht bekanntlich hungrig und durstig. Wir stellen Biergärten in der Region vor, die bereits geöffnet haben.