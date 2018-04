Junge Frauen in Hof sexuell belästigt: Polizei sucht Trio

Sofortige Fahndung blieb ergebnislos - Männer sind zwischen 40 und 50 Jahre alt - vor 52 Minuten

HOF - Die Polizei Hof sucht nach drei unbekannten Männern, die am Sonntagabend in einer Gaststätte in Hof mit zwei jungen Mädchen geflirtet hatten. Denn schon wenig später wurden die Männer aufdringlich und begrapschten die zwei Frauen.

Am Sonntagabend trafen die beiden jungen Frauen, 18 und 19 Jahre alt, in einer Gaststätte in der Kulmbacher Straße auf das Trio. Laut Angaben der Polizei versuchten die drei Männer mit den jungen Frauen zu flirten. Als die aber abblockten, verließen die Männer schließlich das Lokal.

Gegen 22 Uhr machten sich die beiden Frauen auf den Heimweg. Im Bereich Oberes Tor trafen sie erneut auf die drei Männer, die zwischen 40 und 50 Jahre alt sein sollen. Dieses Mal wurde das Trio aufdringlich - die Männer berührten die beiden Frauen im Schulter- und Hüftbereich. Schnell verständigten die Frauen die Polizei, woraufhin die drei die Flucht ergriffen.

Zwar wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, diese blieb jedoch erfolglos. Die Polizei Hof hat Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung aufgenommen. Die gesuchten Männer stammen laut Einschätzung der Frauen aus Osteuropa.

Die Polizei bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 09281704305 zu melden.

