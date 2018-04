Junge schießt mit Luftgewehr auf ein Haus in Oberfranken

GEROLDSGRÜN - Ein Junge hat in Oberfranken mit dem Luftgewehr seines Vaters ein Haus beschossen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte er sich das Luftgewehr aus einem Schuppen genommen und in der Nachbarschaft herumgeballert.

Eine Anwohnerin in Geroldsgrün im Landkreis Hof entdeckte am vergangenen Samstag ein Luftgewehr-Geschoss auf ihrer Terrasse und einen Einschuss an der Fassade.

Als sie in den folgenden Tagen weitere Einschussdellen feststellte, verständigte sie die Polizei. Die Beamten kamen dem Buben aus dem Dorf auf die Spur.

Es entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Wie alt der junge Schütze ist, wollten die Polizeibeamten nicht verraten.

