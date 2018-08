Junger Mann bei Abbau des Hofer Volksfests verletzt

HOF - Für einen 28-Jährigen endete das diesjährige Volksfest in Hof ziemlich schmerzhaft: Der junge Mann war Sonntagnacht gerade mit dem Abbau eines Fahrgeschäftes beschäftigt, als einer seiner Kollegen eine wichtige Bremse löste.

Beim Abbau eines Fahrgeschäftes am Hofer Volksfest wurde Sonntagnacht ein 28-jähriger Arbeiter verletzt. © News5/ Fricke



Laut Angaben der Polizei war der junge Mann Sonntagnacht mit dem Abbau einer Attraktion auf dem Hofer Volksfest beschäftigt. Er schraubte an einer der Gondeln, während ein anderer Mitarbeiter die Bremse des Drehgerüstes löste. Dieses setzte sich daraufhin, so die Polizei, in Bewegung und klemmte so das Bein des jungen Mannes ein. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den 28-Jährigen, der unter dem Fahrgeschäft eingeklemmt wurde. Der Verletzte wurde anschließend mit dem Rettungsdienst ins Sana-Klinikum nach Hof gebracht.

