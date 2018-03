Kalt und nass: Tiefausläufer bringt Regen nach Franken

Atlantisches Tief bestimmt die neue Woche - Ab Freitag wird es wieder wärmer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Sonntag hat alles, was ein richtiger Frühlingstag braucht: Milde Temperaturen, blauer Himmel und viel Sonnenschein. Doch schon am Montag schlägt die Wetterlage wieder um und die kommende Woche wird voraussichtlich nass und ungemütlich.

Regenschauer machen in der neuen Woche die ersten Frühlingsgefühle wieder zunichte. Doch am Karfreitag soll es dann aufwärts gehen. © Ralf Hirschberger/dpa



Bis zu 10 Sonnenstunden und 12 Grad sagt Wetter.de am Sonntag voraus - wenn das nicht mal gute Nachrichten sind. Passend dazu gibt es hier noch unsere Wochenendtipps.

Der letzte Tag des Wochenendes sollte jedoch gut genutzt werden, denn schon am Montag ist es wieder vorbei mit den Frühlingsgefühlen. Laut dem Wetterochs bestimmen dann atlantische Tiefausläufer unser Wetter. Die neue Woche startet somit mit dichten Wolken und vereinzelten Regenschauern.

Ähnlich wechselhaft geht es am Dienstag weiter. Dafür bleiben die Temperaturen relativ mild: Bis zu 9 Grad sind tagsüber weiterhin drin. Die Tiefausläufer können in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch allerdings für Sturmböen sorgen, berichtet der Wetterochs.

Am Mittwoch zieren dann drei graue Regenwolken das Wettermodell des Wetterdienstes von nordbayern.de. Und auch am Gründonnerstag ist bei maximal 8 Grad und Regenschauern keine echte Besserung in Sicht. Nur der Karfreitag macht Hoffnung auf ein frühlingshaftes Osterfest: Denn da soll es laut dem Wetterochs mit den Temperaturen wieder aufwärts gehen.