Kalte Dusche und Sonnenpause vor dem Mega-Wochenende

NÜRNBERG - Seit Anfang der Woche ist zwar endlich der Frühling in Franken eingezogen, zum Wochenende hin gönnt sich das sonnige Wetter aber eine kurze Pause - aber nicht lange.

Bevor am Wochenende der sonnige Frühling zurückkehrt, müssen sich die Franken am Donnerstag erst einmal durch Regen und Gewitter kämpfen. © Patrick Pleul/dpa



Am Donnerstag sind in den Morgenstunden vereinzelt Wolken am Himmel auszumachen, die den ganzen Tag über die Stellung halten - gegen Mittag sind laut wetter.com sogar Regenschauer möglich, die in manchen Gebieten sogar in Gewitter ausarten können. Die Temperaturen steigen höchstens bis auf 14 Grad an. Vorsicht an alle Nachtschwärmer: In der Nacht fällt das Thermometer auf 5 bis 2 Grad. Lasst die Jacke also nicht daheim auf dem Kleiderständer!

Nach der kurzen Abkühlung sind die Aussichten für Freitag schon weit rosiger: Der Wetterochs prognostiziert ein Hoch, das erst Anfang kommender Woche wieder verschwindet und warme Temperaturen mit sich bringt. Der Freitagmorgen mag mit Werten um die 3 Grad zwar noch sehr kalt sein, doch steigen diese schnell auf 15 Grad an. Starke bis stürmische Böen könnten die Franken hier zeitweise aber ziemlich frösteln lassen.

Am Samstag meldet sich der Frühling dann endgültig zurück. Den ganzen Tag über ist kein Wölkchen am Himmel zu sehen und es wird, so sagt es der Wetterdienst von nordbayern.de, mit 20 Grad angenehm warm, dazu weht ein laues Lüftchen.

Noch besser wird es am Sonntag, wo zur Mittagszeit hin sogar 23 Grad drin sind. Zumindest verspricht das wetter.de. Da stört der schwache Ostwind nun wirklich nicht. Bei diesem sonnigen Wochenende bietet sich demnach direkt ein Besuch auf dem Frühlingsfest an:

Wem der Sinn aber eher nicht so nach Kirmes, Achterbahnen und Schießbuden steht, der findet in unseren Wochenendtipps bestimmt eine andere Beschäftigung für das Mega-Wochenende:

