Kälte und bedeckter Himmel: Es bleibt grau und trostlos

Keine Wetter-Besserung zum Faschingswochenende in Sicht - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Die Sonne macht sich in den kommenden Tagen weiter rar: Nur vereinzelt blitzt sie hinter der dicken Wolkendecke hervor. Auch die Temperaturen bleiben frostig. Mütze, Schal und Handschuhe sind am Faschingswochenende definitiv Pflicht.

Wer sich in den nächsten Tagen draußen aufhält, sollte sich warm einpacken. Oder es wie diese Möwe machen: Der Kälte trotzen und die Beine ins Eis strecken. © dpa



In den folgenden Tagen wird es laut Wetterdienst von nordbayern.de bei Temperaturen unter null Grad auch am Tag immer kälter. Am Donnerstag und Freitag herrscht laut Wetterochs.de ruhiges und weiterhin niederschlagsfreies Wetter. Teilweise ist es sonnig, teilweise trüb bei einer dicken Wolkendecke. Die Temperaturen halten sich am Tag bei +1 Grad, Nachts gehen die Werte auf -4 Grad zurück. Der Wind weht immerhin nur schwach. Wer sich warm anzieht, sollte im Freien trotz Kälte nicht erfrieren.

Zum Faschings-Wochenende ist wettertechnisch leider keine Besserung in Sicht: Am Samstag und Sonntag erreichen uns schwache atlantische Tiefausläufer. Es ist bewölkt, ab und zu kann auch etwas Schnee oder Regen fallen. Die Temperaturen erreichen am Tag +3 Grad. In den Nächten kühlt es auf -2 bis -6 Grad ab. Da helfen nur warme Gedanken und das ein oder andere alkoholische Getränk am Faschings-Umzug.