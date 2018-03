Kältefront im Anmarsch: Der Winter kehrt zurück

Minusgrade versprechen den Franken Frost und eisige Temperaturen am Wochenende - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Noch eine gute Woche bis zum kalendarischen Frühlingsstart - und stattdessen kommt der Winter zurück. Die nächsten Tagen werden wechselhaft und wieder deutlich kühler. Am Wochenende könnte es nachts sogar Frost geben.

Am Wochenende kehren Frost und Kälte zurück: Bei bis zu -6 Grad lassen die Frühlingsgefühle noch auf sich warten. Stattdessen kommt ein erneuter Wintereinbruch. © Marijan Murat/dpa



Und dabei schürte das vergangene Wochenende die Hoffnungen der Franken so sehr: Nachdem am Sonntag bei 16 Grad die ersten Frühlingsgefühle entfacht wurden, ist es mit dem milden Klima jetzt schon wieder vorbei. Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de kommt der Winter am Wochenende wieder mit voller Wucht zurück.

Doch alles der Reihe nach: Bereits die kommenden Tage gestalten sich wechselhaft. Der Dienstag bringt bei maximal 8 Grad immer wieder Schauer mit sich, auch der Wind frischt auf. Der Wetterochs spricht von Böen bis zu Windstärke 8. In diesem Sinne: Regenschirm nicht vergessen - und gut festhalten.

Richtung Wochenmitte wird es weiterhin kühler, am Mittwoch liegen die Temperaturen in der Nacht um den Gefrierpunkt. Zwar regnet es nicht mehr, es bleibt aber durchgehend bewölkt.

Diese Witterungsverhältnisse bleiben uns auch am Donnerstag und Freitag erhalten: Während die Temperaturen tagsüber noch einigermaßen erträglich bleiben (8° - 13° Celsius), weichen die Wolken nicht zurück. Nachts fällt das Thermometer dann auch tatsächlich knapp unter 0 Grad.

Am Wochenende kommt es dann besonders dicke: Wetter.com prognostiziert momentan für die Nacht von Samstag auf Sonntag bis zu -6 Grad. Den Wintermantel sollte man also noch griffbereit halten - zumal sich die eisigen Nächte bis zum kommenden Wochenstart halten.