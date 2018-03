Kältekammer: Franken drohen bis zu minus zehn Grad

NÜRNBERG - Die Temperaturen trotzen dem Kalender: Statt steigender Gradzahlen zeigt das Thermometer teilweise wieder Minusgrade an. Die nächsten Tage werden deutlich kühler, besonders am Wochenende lohnt der Griff zu Schal und Mütze.

Frostiges Franken: Mit Minusgraden am Wochenende kehrt die arktische Kälte zurück in die Region, nachdem diese schon überwunden geglaubt war. © Philippe Huguen/AFP



Mit den Frühlings-Temperaturen des vergangenen Wochenendes haben die Aussichten für den kommenden Wochenabschluss kaum noch etwas zu tun. Bereits tief im März wird es nicht etwa noch wärmer, stattdessen kehrt laut dem Wetterdienst von nordbayern.de der Winter am kommenden Wochenende wieder zurück.

Doch alles der Reihe nach: Am Mittwoch zeigt das Thermometer in der Früh zumindest noch vier Grad an. Auch weil es in der ersten Tageshälfte regnet und starke Böen wehen, bringt der Tag nicht über sechs Grad, berichtet der Deutsche Wetterdienst. Vor Donnerstag wird die Nullgrenze zwar noch nicht erreicht, mit maximal noch zwei Grad müssen sich Nachtschwärmer aber schon wärmer anziehen.

Der Donnerstag stellt den einzigen kleinen Lichtblick der Woche dar und trotzt der Kältefront: Bis zu 13 Grad warm soll es werden, wenn immer wieder die Sonne hinter den Wolken hervorspitzelt. Bei etwa sechseinhalb Sonnenstunden am Tag, wird es nach Messungen von Wetter.de in der Nacht umso kälter, denn erstmals seit einigen Tagen rutschen die Gradzahlen wieder in den Minus-Bereich. Kälter als -1 Grad soll es dann zwar nicht werden, weil der Wind so heftig weht, könnten die gefühlten Temperaturen aber noch niedriger liegen.

Schon am Freitag ist es mit dem Sonnenschein wieder vorbei. Drei Regenwolken zieren die Tabelle des Wetterdienstes von nordbayern.de. Die Temperaturen sind bei bis zu neun Grad noch erträglich und gehen erst am Samstag deutlich in den Keller.

Dann zeichnet der Wetterochs für Franken, die sich schon auf den Frühling freuten, ein Horror-Szenario: Ein arktischer Kälteinbruch soll womöglich zu Höchsttemperaturen von null Grad und Tiefsttemperaturen von bis zu minus zehn Grad führen. Unter Berücksichtigung verschiedener Wettermodelle bestehe eine Dreiviertel-Chance, dass der Winter im kalendarischen Frühling wiederkehre. Regen und Schneeregen sollen niedergehen.

In der Nacht auf Sonntag prognostiziert Wetter.com unterdessen -2 Grad und auch tagsüber steigen die Werte kaum über den Gefrierpunkt. Den Wintermantel sollte man also noch einmal griffbereit halten.