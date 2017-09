Kaltes Regenwetter sorgt für miese Sonntagsstimmung

Regen, Wind und Wolken: Auch die kommende Woche wird ungemütlich - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Auch der Sonntag nimmt sich ein Beispiel an den letzten Tagen und bleibt dem kalten Regenwetter treu. Doch auf einen Umschwung zum Wochenstart können wir vorerst nicht hoffen: Zum nass-kalten Wetter kommt am Montag auch noch stärkerer Wind dazu.

Empfehlung für die kommenden Tage: Warm anziehen und immer einen Regenschirm zur Hand haben. © dpa



Empfehlung für die kommenden Tage: Warm anziehen und immer einen Regenschirm zur Hand haben. Foto: dpa



Regenschauer und kalte Temperaturen dominieren auch den Sonntag. Bis zum frühen Nachmittag bleibt es laut Wetterochs bedeckt bei gelegentlichen Regenfällen. Am späten Nachmittag setzt von Nordwesten her eine Wetterbesserung ein. Die Wolken lockern auf, zeitweise scheint sogar die Abendsonne. Maximal werden am Sonntag 16 bis 18 Grad erreicht. Der Wind weht schwach aus Südwest.

Bilderstrecke zum Thema Kühles Bier und kalter Kaffee: Unsere Wochenendtipps Der Herbst ist da. Ob das nun gut oder schlecht ist, mag jeder für sich entscheiden. Gut ist auf jeden Fall, dass uns ein neuerliches Wochenende ins Haus steht, an dem es jede Menge zu erleben gibt. Also, runter von der Couch, rein in die Schuhe und ab vor die Tür!



Der nächste atlantische Tiefausläufer lässt allerdings nicht lange auf sich warten: Schon am Montag drohen erneut Regenfällen. Zeitweise soll aber auch die Sonne scheinen, wie das Portal wetter.net meldet. Maximal klettern die Temperaturen auf 15 Grad. Nachts kühlt es auf 7 Grad ab. Der Wind wird etwas stärker und frischt in Böen auf.

Auch in den kommenden Tagen sind wieder Regenschirme und warme Jacken gefragt: Laut wetter.com bleibt es am Dienstag wechselnd bewölkt mit Schauern. Voraussichtlich steigen die Temperaturen nicht über 14 Grad.

Am Mittwoch geht das Wettertief weiter und bringt, vor allem gegen Abend, erneut Regen für die Region. Der Südwest- bis Westwind frischt in Böen stark bis stürmisch auf. Das Thermometer schwankt tagsüber zwischen 14 und 17 Grad.

nb