Kältewelle und Regen: Franken friert weiter

In der Nacht auf Freitag sinken die Temperaturen gen Null - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Es bleibt weiterhin eisig kalt in Franken: Auch am Donnerstag sorgen dicke Wolken sowie niedrige Temperaturen für Tristesse in der Region. Erst am Sonntag soll der Himmel wieder aufklaren, vorher muss sich Franken sogar auf vermehrte Regenfälle einstellen.

