Kaltfront im Anmarsch: Vatertag wird ungemütlich

Mittwoch und Donnerstag werden von einer Kaltfront überschattet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach dem überwiegend sonnigen Auftakt in die Woche, zeigt sich das Wetter am Dienstag ähnlich, ehe es ab Mittwoch abkühlt. Am Vatertag kann es vor allem am Vormittag regnen.

Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Foto: Maria Schöpf



Nachdem die Temperaturen in der Nacht auf Dienstag auf bis zu 11 Grad fallen, wird das Wetter tagsüber ähnlich wie am Montag. Die warmen Sonnenstrahlen finden hin und wieder den Weg durch die Wolken bei maximal 25 Grad.

Der Mittwoch und der Donnerstag werden dann wettertechnisch von einer Kaltfront überschattet - deren Auswirkungen sind aber nur halb so schlimm: wetter.com geht davon aus, dass die Temperaturen auf rund 15 Grad zurückgehen, vereinzelte Regenschauer sind möglich. Am Vatertag ist vor allem vormittags mit Schauern zu rechnen, ehe es ab Mittag trocken bliebt.

Doch wie heißt es so schön? Auf Regen folgt Sonnenschein, richtig! Denn schon ab Freitag steigen die Temperaturen wieder, die Sonne setzt sich durch. wetter.de prophezeit für Freitag 23 Grad und satte 12 Stunden Sonne. Da können wir doch auch über die kleine Kaltfront hinwegsehen, oder?

Ein vorsichtiger Blick aufs Wochenende macht Laune: Bisher sagen die Wetterfrösche Sonne satt und Temperaturen bis 27 Grad voraus.