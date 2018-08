Kampf gegen Kinderpornos: Minister will Animationen nutzen

BAMBERG - Bayerns Justizminister hat einen ungewöhnlichen Vorschlag gemacht, um Kinderpornographie im Internet zu bekämpfen. Strafverfolgungsbehörden sollen auf digitalem Wege täuschend echtes kinderpornographisches Bildmaterial herstellen dürfen.

Ermittler haben oft damit zu kämpfen, die Urheber von Kinderpornografie zu lokalisieren - und zu fassen.



Das wäre eine "große Hilfe" im Kampf gegen diese Kriminalität, so Justizminister Winfried Bausback (CSU). Der Hintergrund ist: Um sich vor verdeckten Ermittlern in ihren Tauschforen zu schützen, verlangen deren Initiatoren von Beitrittswilligen sogenannte "Keuschheitsproben". Darunter sind pornographische Fotos zu verstehen. Auf diese Weise können Ermittler schnell enttarnt werden. Um bei Ermittlungen weiter zu kommen, könnte den Ermittlern digital produziertes kinderpornographisches Bildmaterial an die Hand gegeben werden.

Auch andere Bundesländer sind für eine solche Vorgehensweise. Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) hatte kürzlich sogar verlangt, den Ermittlern echtes kinderpornographisches Material für solche Zwecke an die Hand zu geben. Es gebe Opfer, die bereit seien, dieses Material zur Verfügung zu stellen, so die CDU-Politikerin.

Cybercrime-Zentrale in Bamberg im Fokus

Bausback kündigte am Mittwoch an, die "Zentralstelle Cybercrime Bayern" (ZCB) auszubauen, die bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelt ist. Bis zum Ende dieses Jahres sollen 13 Staatsanwälte mit Spezialkenntnissen internetgestützte Fälle von Kriminalität von Fake-Kaufhäusern bis zu Kinderpornographie

bearbeiten. Der Zuständigkeitsbereich wurde in diesen Tagen um Wirtschafts-Cybercrime erweitert. Darunter fallen Cyberangriffe auf Unternehmen, Behörden und zentrale Infrastruktureinrichtungen.

Gestartet war die ZCB in Bamberg mit zwei Staatsanwälten, die 478 Ermittlungsverfahren bearbeiteten. 2016 waren es schon 1515; im Vorjahr 2081 Verfahren. Für dieses Jahr rechnet man mit 3500 Fällen.

Bitcoins für zwölf Millionen Euro

Generalstaatsanwalt Thomas Janovsky berichtete gestern über einige spektakuläre Fälle, die zu Verurteilungen von langjährigen Freiheitsstrafen führten. Dabei ging es um den Handel mit fast 15.000 Ecstasy-Pillen und weiteren Rauschgiften im Darknet, was vom Landgericht Nürnberg-Fürth kürzlich mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren geahndet wurde. In einem anderen Fall veräußerten zwei Unterfranken eine Tonne illegal eingeführten Tabaks ebenfalls im Darknet. Über die Plattform "Lesen und Lauschen" boten Geschäftemacher mehr als 223.000 urheberrechtlich geschützte E-Books und Hörbücher zu Spottpreisen zum Download an. Hier wird die Anklage vorbereitet.

Was mit Geld passiert, bleibt unklar

International Aufsehen erregte die bayerische Justiz, als sie vor einigen Monaten sichergestellte Bitcoin-Kryptowährung im Gegenwert von mehr als zwölf Millionen Euro zu Geld machte. Kryptowährungen würden als Zahlungsmittel für Straftäter immer beliebter, erläuterte Oberstaatsanwalt Lukas Knorr. Sie seien weltweit einfach zu handhaben, bedürften weder Banken noch staatliche Stellen – und deren Eigentümer seien nur schwer auszumachen. Allerdings unterlägen sie auch extremen Kursschwankungen, so dass es die Justiz mit Hilfe der Landesjustizkasse vorgezogen habe, die sichergestellten Bitcoin-Millionen rasch in Euro umzusetzen.

Was mit den Millionen passiert, ist noch unklar. Normalerweise stehen die Millionen in erster Linie den Geschädigten zu.

Ralf Müller