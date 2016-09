"Karawane der Köche": Tina aus Wunsiedel ist dabei

WUNSIEDEL - Tina aus Wunsiedel träumt von einem eigenen Restaurant. Die Teilnahme an der Sat.1 Kochshow "Karawane der Köche" soll sie ihrem Ziel näher bringen. Dafür fährt sie aktuell mit den Starköchen Tim Mälzer und Roland Trettl durch Deutschland.

Tina (links) und Jasmin sind dabei: Sie sind Teil von Tim Mälzer's "Karawane der Köche". © SAT.1 / Boris Laewen



So funktioniert das Konzept der Sendung: 14 Teilnehmer in sieben Teams kämpfen in Foodtrucks mit Unterstützung von zwei Profis um den Sieg. Dafür müssen sie sich in unterschiedlichen Städten Deutschlands jeweils neuen Herausforderungen stellen. Bewertet wird das Ergebnis von den Starköchen Tim Mälzer und Roland Trettl. Am Ende wird ein Team sein eigenes mobiles Restaurant gewinnen.

"Wir machen hier ständig neue Sachen, die wir noch nie gemacht haben", erklärt Tina, die mit Kollegin Jasmin ein Team bildet.

Den ersten Stopp in Wedel haben die beiden bereits gemeistert. In Folge zwei, die am 14. September um 20.15 Uhr in Sat.1 ausgestrahlt wird, geht die Reise Richtung Zingst und Rostock. Diesmal müssen 60 Portionen Fisch verzehrfertig hergerichtet werden - unter Zeitdruck und bei begrenztem Budget.

Zusätzlich zählt die Optik. "Wessen Essen optisch als am besten bewertet wird, ist für diese Challenge immun", so Mälzer. Soll heißen: Kann in dieser Folge nicht rausfliegen. Mentor Roland Trettl geht den beiden ein wenig zur Hand. "Ist nicht so schlecht, Trettl bei sich im Truck zu haben", gibt Tina zu. Daran könne sie sich gewöhnen. Ob es letztendlich reicht für Tina, zeigt sich am Mittwoch.

Auch in Nürnberg wurde eine Folge gedreht.

