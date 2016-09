Karawane der Köche: Tina aus Wunsiedel ist raus

Kandidaten sollten die Wurst an die Rocker bringen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Tim Mälzer gab noch einen wurstigen Tipp, doch am Ende reichte es nicht: Der Kampf um das eigene Restaurant für Tina aus Wunsiedel und ihre Teamkollegin Jasmin ist vorbei. Am Mittwochabend verabschiedeten sie sich aus der Show.

Für Tina (l.) und Jasmin von Who’s Mina ging es in der Sendung nicht weiter. "Karawane der Köche", immer mittwochs, um 20:15 Uhr in SAT.1. Foto: PR/Sat.1



Köln und Gelsenkrichen standen für das Team von "Who's Mina?" auf dem Fahrplan. Und es ging wortwörtlich um die Wurst: Denn in Köln sollten sie auf einem Konzert von ZZ Top die Zuschauer von ihrer selbstgemachten Wurst überzeugen. Von Tim Mälzer gab es für die Challenge noch den Tipp: "Keiner denkt an geräucherte, smoked Würste. Bei dem Gedanken kriege ich schon Gänsehaut."

Der Support vom Koch kam bei Jasmin auf jeden Fall gut an: "Es war für mich ein großartiges Gefühl als ich gemerkt habe, dass Tim uns unterstützen möchte, damit wir die Challenge gewinnen. Ich hatte das Gefühl, dass er für uns da ist. Das war motivierend. Kochen ist nicht nur Essenzubereiten, sondern kann auch eine Leidenschaft sein." Doch nicht nur durch Leidenschaft und ihre Würste versuchten sie zu überzeugen - auch mit Charisma sollte es klappen. Tat es nur nicht. Am Ende mussten Tina und Jasmin die Show verlassen.

14 Teilnehmer in sieben Teams kämpfen in "Karawane der Köche" in Foodtrucks mit Unterstützung von zwei Profis um den Sieg. Dafür müssen sie sich in unterschiedlichen Städten Deutschlands jeweils neuen Herausforderungen stellen. Bewertet wird das Ergebnis von den Starköchen Tim Mälzer und Roland Trettl. Am Ende wird ein Team sein eigenes mobiles Restaurant gewinnen. Eine Folge der Sendung drehten die Macher übrigens in Nürnberg.

