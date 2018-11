Kassensturz: Das sind Nürnbergs Pläne für 2019

Stadt will 2019 in Bertolt-Brecht-Schule, Feuerwache und U-Bahn investieren - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Den Gürtel enger schnallen? Das will Nürnberg nicht. Die Stadt hält daran fest, Investitionen in Schulen oder Straßen anzugehen, um sie nicht den nächsten Generationen aufzuhalsen. Am Donnerstag berät der Stadtrat über den Haushalt für 2019. Wichtige Fragen, Antworten und die größten Investitionen vorab.

Bilderstrecke zum Thema Radwege, Kitas und Tucherbräu: Das plant Nürnberg 2019 Am Donnerstag berät sich der Nürnberger Stadtrat über den Haushalt für das kommende Jahr. Denn auch wenn die Kommune relativ klamm ist, soll es kein Sparpaket geben. Stattdessen wird in Wohnungen, Kitas und Schulen investiert. Aber auch den Radwegen und der Nürnberger Feuerwache soll das Geld zu Gute kommen.



