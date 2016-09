Katastrophenalarm nach Brand in Unterfranken

MARKTHEIDENFELD - Ein Brand löste am Mittwoch in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) Katastrophenalarm aus. Etliche Anwohner mussten evakuiert werden. Am Abend waren rund 400 Einsatzkräfte vor Ort.

Während eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Marktheidenfeld mussten am Mittwochabend 400 Einsatzkräfte mobilisiert werden. Nachdem der Brand in einer Wohnung bereits am Nachmittag ausgebrochen war, wurde am Einsatzort eine erhöhte Kohlenmonoxid-Belastung gemessen, wie die Polizei bekanntgab. Erste Anwohner und Einsatzkräfte hatten sich mit Atembeschwerden gemeldet. Bei mehreren Betroffenen wurden erhöhte Kohlenmonoxid-Werte im Blut festgestellt. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Daraufhin wurde gegen 22.15 Uhr der Katastrophenfall ausgerufen. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften eilte zum Gefahrenbereich und sperrte diesen ab. Die Einsatzkräfte befürchteten, dass sich durch die starke Rauchentwicklung eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in den Wohnungen gebildet haben könnte. Vier Mehrfamilienhäuser, die direkt an das brennende Haus angrenzten, mussten evakuiert werden. Für 18 Anwohner wurden Übernachtungsmöglichkeiten in der Spessarthalle eingerichtet.

Insgesamt 193 Feuerwehrleute, der Rettungsdienst mit 177 Kräften und 30 Polizeibeamte waren im Einsatz.

Das Landratsamt Main-Spessart wird im Laufe des Donnerstags weitere Schadstoffmessungen in der unmittelbaren Umgebung durchführen.

