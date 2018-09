Katastrophenalarm nach Raffinerie-Explosion bei Ingolstadt

INGOLSTADT - Anwohner schreckten aus dem Schlaf hoch: Eine schwere Explosion auf dem Gelände einer Raffinerie bei Ingolstadt sorgt derzeit für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Rund 2200 Menschen werden evakuiert, die Behörden rufen Katastrophenalarm aus.

Schwarze Rauchsäulen steigen über der Raffinerie auf, sie sind kilometerweit zu sehen. © Lino Mirgeler/dpa



Bilder in den sozialen Medien zeigen, wie sich der Himmel über Irsching bei Ingolstadt rot färbte. Was dort in der Raffinerie passierte, ist noch unklar - doch die Polizei rät, im Umkreis von 20 Kilometern Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten. Die Druckwelle, sagen Anwohner, sei kilometerweit zu spüren gewesen. 2200 Menschen mussten laut dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) wegen der starken Rauchentwicklung ihre Häuser verlassen - eine Vorsichtsmaßnahme, wie die Behörden betonen. Rund 140 von ihnen werden in der Irschinger Turnhalle versorgt. Neun Menschen seien verletzt worden. Drei wurden mit schweren und mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. "Am frühen Morgen gab es noch 25 Vermisste", sagt der BRK-Sprecher Sohrab Taheri. "Die konnten allerdings ausfindig gemacht werden. Stand jetzt haben wir keine weiteren Verletzen zu vermelden."

Experten warnen, dass noch immer akute Explosionsgefahr an der Anlage besteht. Offenbar brennt dort die Flüssiggas- und Benzinanlage. Die Polizei sperrte das rund 130 Hektar große Gelände weiträumig ab, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord am Samstagmorgen sagte. Damit solle auch verhindert werden, dass Schaulustige dem Geschehen zu nahe kommen und womöglich in Gefahr geraten. Mehr als 500 Retter sind im Einsatz. Laut einem Bericht des Donaukurier ist auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann in Irsching eingetroffen. Er macht sich derzeit ein Bild von der Lage vor Ort.

Auf dem Betriebsgelände östlich der Großstadt Ingolstadt liegen ein Gaskraftwerk und die Raffinerie von Bayernoil. Der Betreiber sprach zunächst auf seiner Homepage von einer "Störung", wurde aber nicht konkreter.

Videos zeigen lodernde Flammen

Zahlreiche Anwohner schreckten kurz nach dem Knall aus dem Schlaf, dann sahen sie eine gewaltige Rauchwolke aufsteigen. Für Anwohner besteht zwar keine unmittelbare Gefahr, betont die Polizei. Dennoch raten die Behörden, die Häuser in Vohburg und Irsching vorerst nicht zu verlassen. Wegen des Brandes ist auch die B16 gesperrt - die Polizei rät, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

"Die Feuerbekämpfung läuft auf vollen Touren", sagte ein Sprecher des Präsidium Oberbayern Nord der Deutschen Presse-Agentur. "Die Lage hat sich nur insofern entspannt, dass eine weitere Evakuierung der Anwohner nicht mehr nötig ist." Es gebe weitere Glutnester auf dem Gelände, die immer wieder aufflammen. Zudem müssen angrenzende Tanks gekühlt werden - auch sie drohen zu explodieren.

Auch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) ist im Großeinsatz. "Genaue Zahlen liegen uns im Moment nicht vor", sagt Sprecher Sohrab Taheri gegenüber nordbayern.de. Er spricht aber von einer "Vielzahl", die aus den nahegelegenen Landkreisen nach Vohburg berufen wurden.

Auf Videos, die Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter im Internet verbreiteten, waren lodernde Flammen zu sehen. Eine Sprecherin der örtlichen Polizei hatte in einem ersten Statement von einer Explosion in einer Raffinerie gesprochen.

