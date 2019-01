Katastrophenlage verschärft sich: Lawine trifft Hotel im Allgäu

Zahlreiche Helfer aus Franken zur Unterstützung in den Süden entsandt - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Lawinen, umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen: Zehntausende Menschen sind in den Alpen inzwischen von der Außenwelt abgeschnitten. Die weiße Last bringt viele Regionen im Süden des Freistaats an ihre Grenzen. Bis Dienstag soll teilweise bis zu einem Meter Neuschnee fallen.

Bilderstrecke zum Thema Meterhohe Schneemassen: Ausnahmezustand in der Alpenregion Seit Anfang Januar schneit es in den Alpen, Zentimeter um Zentimeter hat sich der Neuschnee zu teilweise meterhohen Schichten auf Hängen, Dächern und Gehwegen aufgetürmt. Am Wochenende haben neue Schneefälle viele Regionen an die Belastungsgrenzen gebracht, Helfer aus ganz Bayern sind im Dauereinsatz. Sie kämpfen sich mit schwerem Gerät durch die Schneemassen, die nicht nur Straßen blockieren und Orte von der Außenwelt abschneiden, sondern in Form von Lawinen schon mehrfach zur tödlichen Falle wurde.



Bilderstrecke zum Thema THW-Helfer aus Franken kämpfen gegen Schneemassen in Südbayern Der bayerische Süden ächzt unter der Schneelast, vor allem auf den Dächern werden die immer neuen Niederschläge zur Gefahr. Um die Massen abzutragen, hat das Technische Hilfswerk auch aus Franken Helfer entsandt, um in den betroffenen Landkreisen mit anzupacken.