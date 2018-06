Kauf eines Schaukelstuhls eskaliert: Verkäuferin ausgeraubt

Handel über Ebay-Inserat endet in Raubdelikt - Kripo ermittelt - vor 49 Minuten

WÜRZBURG - Am Mittwochmittag wollte eine Würzburgerin einen Schaukelstuhl über Ebay-Kleinanzeigen verkaufen. Wegen eines Schönheitsfehlers am Möbelstück bekam sie sich mit den Käuferinnen plötzlich heftig in die Haare.

Die Käuferinnen, eine 52-jährige Frau aus Oberfranken und ihre 24-jährige Tochter, entdeckten nach dem Kauf einen Schönheitsfehler an dem Stuhl und verlangten ihr Geld zurück.

Die 22-jährige Verkäuferin weigerte sich laut Polizei dagegen jedoch, sodass die Tochter der Käuferin sie an den Haaren gezogen und festgehalten haben soll. In der Zwischenzeit soll die Mutter die Wohnung der Würzburgerin durchsucht und ihren Geldbeutel gestohlen haben. Anschließend seien die beiden Tatverdächtigen geflüchtet.

Die alarmierte Polizeistreife war schnell vor Ort und konnte die beiden Frauen festnehmen. Bei einer Suche in der näheren Umgebung fanden sie auch das gestohlene Portemonnaie in einer Mülltonne.

Gegen das Mutter-Tochter-Gespann wird nun wegen des Verdachts eines Raubdelikts ermittelt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

semb