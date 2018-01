Kaum Sonne, leichter Regen: So wird das Wochenende

Wolken lassen sich nicht verscheuchen - Nicht wärmer als 8 Grad - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Die alte Leier wieder von vorn: Das Wetter bleibt in den nächsten Tagen trüb und trist. Kaum Sonne, fast nur Wolken und sogar Regen und Kältefronten hält das kommende Wochenende für uns bereit.

In Böen starker bis stürmischer Wind mit einzelnen Sturmböen bis 88 km/h

(Q

Die deutschen Wetterdienste sagen für Nürnberg eine trübe Zukunft voraus - zumindest für das Wochenende. Denn neben viel Wolken und einem leichten Temperaturrückgang erwarten uns kleine Schauer. © Peter Steffen/dpa



Die deutschen Wetterdienste sagen für Nürnberg eine trübe Zukunft voraus - zumindest für das Wochenende. Denn neben viel Wolken und einem leichten Temperaturrückgang erwarten uns kleine Schauer. Foto: Peter Steffen/dpa



Der Samstag startet anfangs bedeckt, im Tagesverlauf scheint zeitweise die Sonne und das Thermometer zeigt 4 bis 6 Grad an, wie wetter.com meldet. In der Nacht ist es wolkenlos, das Thermometer fällt auf 1 Grad.

Am Sonntag folgt der Kaltfront eine Warmfront, es bleibt bedeckt und zeitweise kann es leicht regnen. Der Wind bleibt schwach. Die Temperaturen bleiben im Bereich des Vortags.

Sie wissen noch nicht, was Sie bei diesem tristen Wetter am Wochenende machen sollen? Kein Problem, in unseren Wochenendtipps ist für jeden etwas dabei:

Bilderstrecke zum Thema Spielertage und Kinderfasching: Unsere Wochenendtipps Auch an diesem Wochenende sind die Narren los. Große und Kleine versteht sich. Außerdem verrät ein Ex-Pädagoge heitere Geschichten aus dem Lehrerzimmer. Bei Bamberg sprinten derweil ganz harte Burschen und ziemlich toughe Mädels über Stock und über Stein.



Danach startet dann auch die neue Woche mild und feucht, die Temperaturen steigen aber ein wenig - auf bis zu zehn Grad. Nach einem wolkenverhangenen Montag lockert es am Dienstag etwas auf. Dafür sinken die Temperaturen auf maximal 6 Grad. Am Mittwoch bringt uns nasskaltes Wetter wieder auf den Boden der (winterlichen) Tatsachen zurück. Die Temperaturen erreichen bei Regen, Schnee- und Graupelschauern nur noch bis zu vier Grad, berichtet der Wetterochs.