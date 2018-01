Kaum Sonne, viele Wolken: Der Freitag wird trist

Das Wetter bleibt grau und regnerisch - Bis zu acht Grad sind drin - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Auf Sonnenschein wartet man in den kommenden Tagen vergeblich. Die graue Wolkendecke bricht selten auf, vereinzelt sind leichte Schauer möglich.

In Böen starker bis stürmischer Wind mit einzelnen Sturmböen bis 88 km/h

Die Sonnte schafft es nicht durch die Wolkendecke. © Nicolas Armer/dpa



Auch am Freitag kann sich laut der Vorhersage von wetter.de die Sonne kaum gegen die Wolken durchsetzen: Eine Kaltfront ist im Anmarsch. Es dürfte den ganzen Tag zugezogen und grau bleiben - bei Temperaturen um die 8 Grad. Zudem weht ein schwacher bis mäßiger Wind um die Ohren. Der Wetterochs meldet sogar gelegentliche leichte Regenfälle.

Sie wissen noch nicht, was Sie bei diesem tristen Wetter am Wochenende machen sollen. Kein Problem, in unseren Wochenendtipps ist für jeden etwas dabei:

Der Samstag startet anfangs bedeckt, im Tagesverlauf scheint zeitweise die Sonne und das Thermometer zeigt 4 bis 7 Grad an, wie Wetter.com meldet. In der Nacht ist es wolkenlos, das Thermometer fällt auf 1 Grad. Am Sonntag zieht dann eine Warmfront über Franken, es bleibt bedeckt und zeitweise kann es leicht regnen. Der Wind bleibt schwach.

Auch die neue Woche startet mild und feucht, an den Temperaturen ändert sich wenig.