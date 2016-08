Kein Ende in Sicht: Das Sommermärchen geht weiter

Temperaturen bleiben vorerst stabil - Montag bringt Gewitter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Wetterkarte kennt scheinbar nur noch ein Symbol: die gelbe, strahlende Sonne. Auch wenn sich am Wochenende hier und da kleine Wolken davor schieben, bleibt das Wetter sommerlich heiß. Hier sind die Aussichten.

Herrliche Sonnenuntergänge gibt es dank des sommerlichen Wetters gerade täglich. © dpa



Nur weil am Donnerstag der Sommer offiziell vorbei ist und meteorologischer Herbstanfang ist, interessiert ihn das ersteren noch lange nicht. Das liegt nicht zuletzt an Hoch Harald. Harald scheint auch ziemlich hartnäckig zu sein, denn die Wärme hält ein paar Tage.

Am Donnerstag geht es so weiter, wie es am Mittwoch aufgehört hat: sonnig. Dazu gibt es 27 bis 28 Grad. Möglicherweise vernebeln ein paar Quellwolken die Sicht auf die Sonne. "Wenn überhaupt, bilden sich die am ehesten über den Bergen der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz", so der Wetterochs.

Auch am Freitag dürfen wir uns auf bis zu 28 Grad freuen. Dazu gibt's on top 0 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. In der Nacht kühlt es auf etwa 10 Grad runter. Wer die Abwechslung liebt, der ist bei diesem Spätsommer aber wirklich schlecht bedient. Das Naturgartenbad in Nürnberg hat seinen Sommerbetrieb, wegen des schönen Wetters, nun sogar verlängert.

Und am Wochenende? Auf wetter.de ist man sich sicher: Die Sonne scheint am Samstag den ganzen Tag bei bis zu 29 Grad. Am Sonntag kann es zwar teilweise bewölkt sein, die heißen Temperaturen bleiben uns dennoch erhalten.

Am Montag gehen die Wetterdienste aber von Abkühlung aus: Eine Kaltfront bringt gelegentliche Schauer, die Temperaturen kühlen auf etwa 21 Grad herunter. Wer dann aber die Badesachen im Schrank verstauen will, sollte noch einen zweiten Blick auf die Wetterkarte werfen: Ab Mitte nächster Woche steigen die Temperaturen dann nämlich wieder auf bis zu 30 Grad. Ein Sommer wie aus dem Märchenbuch eben.

