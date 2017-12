Kein Schnee in Sicht: 2017 gibt's graue Weihnachten

Niederschläge unwahrscheinlich - Temperaturen steigen auf bis zu 10 Grad an - vor 10 Stunden

NÜRNBERG - Was an den Adventssonntagen so gut geklappt hat fällt an Weihnachten leider ins Wasser: Eine weiße Weihnachts ist dieses Jahr nicht zu erwarten. Stattdessen bleibt es die nächsten Tage bewölkt, für Weihnachtsspaziergänge sind die Temperaturen allerdings ideal.

Die weiße Weihnacht bleibt aus, 2017 wird's höchstens grau - dafür aber auch mild. © Peter G. Spandl



Die weiße Weihnacht in der Region bleibt aus: An Heiligabend nieselt es höchstens, für Schnee ist es bei Temperaturen von bis zu 8 Grad allerdings zu warm. Stattdessen bleibt es den ganzen Tag über bedeckt. Bemerkenswert: Auch in der Nacht zum Montag fallen die Temperaturen kaum ab, der Wetterdienst von nordbayern.de prognostiziert angenehme 7 Grad.

Am Montag, dem 1. Weihnachtsfeiertag, lässt sich vereinzelt auch die Sonne blicken - wetter.com sagt sonnige Stunden am Nachmittag voraus. Beste Bedinungen also, um die so schwer im Magen liegende Weihnachtsgans rauszulaufen. Niederschläge sind ebenfalls nicht zu erwarten.

Fast schon wie im Frühling präsentiert sich dann der Dienstag: Durch den in Böen starken Süd- bis Westwind steigen die Temperaturen am 2. Weihnachtsfeiertag auf bis zu 10 Grad an, wie der Wetterochs berichtet. Zum Abend hin wird's aber wieder bitterkalt, in der Nacht zeigt das Thermometer wieder Temperaturen unter Null an.

