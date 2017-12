Kein Schnee zum Fest: Am Sonntag bleibt es grau

Chancen auf weiße Weihnachten gehen im Regen unter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Von Schnee keine Spur: An Weihnachten ist außerhalb des Fensters leider nur mit grauen Farbtönen zu rechnen. Dafür aber kommt nächste Woche etwas Sonne durch.

Dieses Jahr wird es nicht mit weiße Weihnachten: Am Sonntag steigen die Temperaturen auf 7 Grad. Bis dahin ist auch immer wieder mit Regenschauern zu rechnen. © Felix Kästle/dpa



Der Donnerstag startet mit leichten Regenfällen in den Tag, die Temperaturen belaufen sich auf 3 bis 5 Grad. Dazu weht ein leichter Südwestwind. Ein Regenschirm ist an diesem Tage Pflicht, denn erst in der Nacht wird es laut Wetter.com wieder trocken. Das Regenrisiko bleibt am Freitag den ganzen Tag über gering und es ist mit Temperaturen um die 6 Grad zu rechnen.

Wie dem Wetterochs zu entnehmen ist, steigt das Thermometer, je näher der heilige Abend heranrückt, immer weiter in die Höhe. Durch den Zustrom milder Atlantikluft können am Samstag bis zu 7 Grad erwartet werden, dabei bleibt es aber größtenteils trocken. Nur hin und wieder kommt es zu leichten Regenschauern.

Leider ist für den Sonntag keine plötzliche Kaltfront angekündigt, weshalb es bei den milden Temperaturen um die 7 Grad bleibt und man die Hoffnung auf weiße Weihnachten auf das 2018 verschieben muss. Immerhin: Es bleibt trocken und bewölkt.