Keine Erinnerung mehr: 17-Jährige an Silvester vergiftet?

17-Jährige an Silvester vergiftet

MARKTREDWITZ - Die Silvesterfeier in einer Gaststätte in Marktredwitz wird eine 17-Jährige aus Wunsiedel wohl nicht so schnell vergessen. Eine unbekannte Person soll ihr Gift verabreicht haben. Danach ging es der Jugendlichen extrem schlecht.

Die 17-Jährige feierte den Jahreswechsel in einer Gaststätte im Haager Weg in Marktredwitz. Nach eigenen Angaben ging es ihr nach der Feier sehr schlecht. Deshalb habe sie sich von ihrer Mutter ins Klinikum Marktredwitz bringen lassen. Die Ärzte stellten allerdings nur eine leichte Alkoholisierung fest. Die Polizei vermutet deshalb, dass ein Unbekannter der 17-Jährigen ein Gift verabreicht hat. Die Jugendliche könne sich nach eigenen Angaben an nichts mehr erinnern. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt.

Hinweise zu dem Fall nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 09231/9676-0 entgegen.

