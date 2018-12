Keine weiße Weihnacht: Es bleibt vorerst regnerisch

In Teilen der Region kann es Hochwasser geben - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Ein Weihnachtswunder bleibt für Winterfans ausgeschlossen. Schnee ist noch immer nicht in Sicht, stattdessen weiterhin Wolken und Regen. Sogar Hochwasser droht in manchen Orten. Am zweiten Weihnachtsfeiertag besteht immerhin die kleine Chance auf einen Lichtblick: Die Regenwahrscheinlichkeit sinkt auf null und vielleicht schaut auch mal die Sonne raus.