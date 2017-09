Kellereinbrecher treiben in Erlangen weiter ihr Unwesen

Seit Juni zählt die Polizei mehr als 70 Fälle - vor 59 Minuten

ERLANGEN - Am Donnerstag haben die Keller-Einbrecher in Erlangen erneut zugeschlagen. Der oder die Täter machten sich sowohl in der Mönaustraße als auch in der Dompfaffstraße an rund einem Dutzend Kellerabteilen zu schaffen.

In Erlangen haben sich die Kellereinbrüche in den vergangenen Monaten gehäuft, deshalb prüft die Polizei, ob die Fälle miteinander in Verbindung gebracht werden können. Die Kripo zählt seit Ende Juni mehr als 70 Einbrüche. Anfang August gab es in zwei Nächten 29 Kellereinbrüche zu beklagen.

Erst am Donnerstag kamen wieder einige hinzu. Die Einbrecher machten sich laut Polizei in der Mönaustraße und in der Dompfaffstraße an rund einem Dutzend Kellerabteilen zu schaffen und hinterließen dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Unglaublich: Seit Juni wurden in Erlangen 70 Keller aufgebrochen. © Silas Stein



Unglaublich: Seit Juni wurden in Erlangen 70 Keller aufgebrochen. Foto: Silas Stein



Der Entwendungsschaden hielt sich bisher zwar in Grenzen, nichtsdestotrotz beeinträchtigen derartige Häufungen das Sicherheitsgefühl und verlangen nach intensiven Ermittlungen

Die Polizei hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Nummer des Hinweistelefons beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken lautet: 0911 2112-3333.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

lye