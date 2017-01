Kemnath: Landwirtschaftliches Gebäude brennt komplett aus

KEMNATH - Flammen schlugen aus den Scheunenfenstern, die schwarze Rauchwolke war kilometerweit zu sehen: Am Freitagmittag ist ein landwirtschaftliches Gebäude in Eisersdorf bei Kemnath (Landkreis Tirschenkreuth) völlig niedergebrannt.

Das Gebäude brannte komplett nieder. Anzeichen für ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht. Foto: NEWS5 / Masching



Am Freitagmittag gegen 13.15 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein landwirtschaftliches Nebengebäude mit einer darin verbauten Hackschnitzelheizung im Ortsteil Eisersdorf in Kemnath in Brand.

Die Ursache für den Brand ist bislang völlig unklar. Es entstand ein Sachschaden von circa 150.000 Euro. Zwei Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei Weiden die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Hinweise auf ein etwaiges vorsätzliches Verschulden Dritter haben sich bislang nicht ergeben. Zahlreiche umliegende Feuerwehren beteiligten sich tatkräftig an der Brandbekämpfung.

