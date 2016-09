Kiloweise Haschisch in Schweinfurter Wohnung gefunden

SCHWEINFURT - Bei einer Personenkontrolle und anschließender Wohnungsdurchsuchung entdeckten Schweinfurter Polizeibeamte mehrere Kilo Haschisch und mehrere hundert Gramm Amphetamin. Der Tatverdächtige im Alter von 55 Jahren befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Bei einer Kontrolle und Wohnungsdurchsuchung stellten Schweinfurter Polizisten am Dienstagnachmittag eine größere Menge Rauschgift sicher. Foto: Polizei Schweinfurt



Am Dienstag kurz vor 15 Uhr kontrollierte eine zivile Streifenbesatzung den 55-Jährigen in der Schweinfurter Stadtknechtsgasse. Der Mann versuchte, zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch von den Beamten gestoppt und durchsucht werden. Der Grund für den Fluchtversuch war in der Folge schnell klar: Die Beamten stellten bei dem 55-Jährigen mehr als 150 Gramm Haschisch und ein Döschen mit Methadon sicher.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle räumte der Tatverdächtige ein, in seiner Wohnung noch weitere Betäubungsmittel aufzubewahren. Bei der Durchsuchung der Wohnräume im Landkreis Schweinfurt entdeckten die Polizisten noch rund zweieinhalb Kilogramm Haschisch, rund 700 Gramm Amphetamin sowie eine geringe Menge Heroin.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 55-Jährige am Mittwoch dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Wegen des dringenden Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und der 55-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

