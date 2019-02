Kiloweise Rauschgift: Polizei entlarvt Drogendealer in Werneck

WERNECK/SCHWEINFURT - Einen gewaltigen Fang machte die Polizei vergangene Woche in Werneck: Ein 26-jähriger Neumarkter bunkerte in seinem Wagen unter anderem 900 Ecstasy-Tabletten. Er und sein 18-jähriger Beifahrer wurden vorläufig festgenommen. Die Spur führte die Beamten bis nach Kassel, wo ein noch viel größeres Drogen-Domizil zum Vorschein kam.

Der Verkehrspolizei war in der Nacht zum vergangenen Donnerstag am Autohof in Werneck ein grauer Golf aufgefallen: Sie hielten das Fahrzeug an, welches mit zwei Personen besetzt in Richtung A7 unterwegs war.

Im Pkw entdeckten die Beamten vier große Päckchen, die in Folie eingewickelt waren - darin befanden sich unter anderem über 900 Ecstasy-Tabletten, rund 500 Gramm Amphetamin, ca. 300 Gramm Haschisch und etwa 20 Gramm Kokain. Der Fahrer des Pkws, ein 26-Jähriger aus Neumarkt in der Oberpfalz, und sein 18- jähriger Beifahrer, der derzeit offenbar ohne festen Wohnsitz ist, wurden vorläufig festgenommen.

5000 Ecstasy-Tabletten in Kasseler Wohnung

Die Schweinfurter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Schließlich ergaben sich auch Hinweise auf einen 29-Jährigen aus Kassel, der die beiden Männer mit Rauschgift beliefert haben soll. Die hessischen Kollegen haben daraufhin die Wohnung des Mannes durchsucht, wo sie auf etwa 5000 Ecstasy-Tabletten und rund 3,4 Kilogramm Amphetamin stießen.

Der Tatverdächtige wurde noch an Ort und Stelle festgenommen. Ein Ermittlungsrichter hat am Freitag gegen das Duo aus Bayern Haftbefehl erlassen. Beide sitzen nun in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ein. Auch der 29-Jährige wurde zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt, so die Staatsanwaltschaft Kassel.

