Kind geschlagen: Mutmaßliches IS-Mitglied vor Gericht

Der Angeklagte wollte den Sohn seiner Freundin zum Kindersoldaten trainieren - vor 32 Minuten

MÜNCHEN - Ein mutmaßliches IS-Mitglied muss sich seit Dienstag vor dem Oberlandesgericht in München verantworten - wegen Anschlagsplanungen und der Misshandlung von Schutzbefohlenen. Der Angeklagte soll einen Anschlag auf eine Berliner Synagoge geplant haben.

Die Anklage wirft dem 30 Jahre alten Mann Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorgruppe, Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie gefährliche Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen vor. © Sven Hoppe/dpa



Die Anklage wirft dem 30 Jahre alten Mann Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorgruppe, Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie gefährliche Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen vor. Foto: Sven Hoppe/dpa



Mit einem Holzstock soll er den siebenjährigen Buben seiner damaligen Freundin auf den Bauch geschlagen haben - um ihn zum Kindersoldaten zu trainieren: Vor dem Oberlandesgericht in München hat am Dienstag der Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) begonnen.

Der 30-jährige Angeklagte habe ohne Rücksicht auf das Wohl des Kindes "aus einer rohen und gefühllosen Gesinnung heraus" gehandelt, hinter der "die körperliche Integrität des Kindes zurückzustehen hatte", sagte Staatsanwalt Jürgen Rohrmüller zum Prozessauftakt. Der Angeklagte soll auch einen Anschlag auf eine Synagoge in Berlin geplant haben.

Der angeklagte Syrer Abdulhadi B. war im April 2012 nach Deutschland eingereist und dann als Medizinstudent an der Uni Würzburg immatrikuliert. Er muss sich wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorgruppe, Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie gefährlicher Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen verantworten. Unter anderem soll er dem Buben mindestens zehn Videos des IS gezeigt haben, in denen Kinder töteten und getötet wurden.

Zudem forderte er laut Anklage mehrfach unterschiedliche Bekannte auf, Selbstmordanschläge für die Terrormiliz IS zu begehen. Sein Ziel sei es gewesen, möglichst viele Menschen zu töten. Er habe sich auch die Anleitung zum Bau einer Bombe aus dem Internet heruntergeladen - für einen Anschlag auf eine Synagoge in Berlin.

dpa