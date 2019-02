Kind sexuell missbraucht: 55-Jähriger in Regensburg gefasst

REGENSBURG - Wegen sexuellen Missbrauchs an einem Minderjährigen ist am Freitag ein 55-Jähriger in Regensburg festgenommen worden. Der Mann hatte Ende Januar ein Kind auf der Straße angesprochen und anschließend missbraucht.

An der Ergreifung des Mannes waren laut Polizeipräsidium Oberpfalz eine Vielzahl von Beamten aus Kriminal-, Schutz- und Bayerischer Bereitschaftspolizei beteiligt. Letztlich führte ein Hinweis aus der Bevölkerung zur Festnahme des Tatverdächtigen. Der 55-Jährige hatte in den frühen Nachmittagsstunden des 24. Januar in Regensburg ein Kind angesprochen und es zum Abgang einer Tiefgarage gedrängt, wo er unter Sichtschutz sexuelle Handlungen an ihm vornahm.

Letztlich ließ der Täter von dem Kind noch am Ort des Geschehens ab und entfernte sich unerkannt. Bereits zwei Wochen zuvor hatte ein Unbekannter im gleichen Regensburger Stadtteil zwei Kinder angesprochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei ist der Beschuldigte auch hier dringend tatverdächtig.

Am Donnerstag wurde der Tatverdächtige nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Wie die Polizei mitteilt, ist er in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten.

lio