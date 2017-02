Kind verschwindet im Wald: Großeinsatz in Unterfranken

KARLSTADT - Die Polizei im Landkreis Main-Spessart sucht seit Montagvormittag ein fünf bis sieben Jahre altes Kind. Mehrere Zeugen hatten beobachtet, wie es aus einem Auto stieg und mit einem Stofftier im Arm in einem Wald verschwand.

Am Montagvormittag meldeten sich mehrere Personen bei der unterfränkischen Polizei, sie alle hatten die gleiche merkwürdige Beobachtung gemacht: Gegen 9.45 Uhr stieg ein Kind auf der B26 zwischen Karlstadt und Stetten aus einem roten Auto und verschwand in ein Waldstück. Der Fahrer des Wagens fuhr weiter in Richtung Karlstadt. Es ist unklar, ob es sich bei dem Kind um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, die Zeugen schätzen es auf fünf bis sieben Jahre. Es ist dunkelhäutig und hat kurze krause Haare, unter dem Arm trug es ein Stofftier. Das Kind trug einen dunklen, möglicherweise dunkelblauen, Anorak. Bei dem Wagen könnte es sich laut Zeugenaussagen um einen VW Golf handeln.

Die Polizei Karlstadt begann sofort mit einer Suchaktion, ein Hubschrauber und ein Diensthund waren dabei im Einsatz. Die Maßnahmen wurden anschließend durch Einsatzkräfte aus Schweinfurt, Würzburg und Aschaffenburg verstärkt. Gegen 19 Uhr verkündete die Polizei Unterfranken, dass das Kind bisher nicht gefunden werden konnte. 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und etwa 30 Polizisten waren vor Ort beteiligt. Die Suche wird am Dienstag fortgesetzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Kindes geben können, sich unter der Telefonnummer 0935397410 zu melden.

