Kinderwagen steht in Flammen: Fünf Verletzte in Kulmbach

Feuerwehr hatte Feuer schnell unter Kontrolle - Kripo ermittelt - vor 1 Stunde

KULMBACH - Ein Kinderwagen fing am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Kulmbacher Innenstadt in Feuer. Fünf Bewohner des Hauses wurden bei dem Brand verletzt. Die Kripo ermittelt.

Gegen 21.15 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Notruf ein: Starke Rauchentwicklung in einem Haus in der Straße Sutte. Wie sich schnell herausstellte, war ein Kinderwagen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell im Griff und löschte den Brand.

Die Bewohner evakuierten die Rettungskräfte vorsorglich, trotzdem verletzten sich fünf von ihnen leicht - drei Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser.

Warum der Kinderwagen Feuer gefangen hatte, ist derzeit noch unklar. Die Kripo Bayreuth ermittelt. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie ein Notarzt im Einsatz. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

loc

Mail an die Redaktion