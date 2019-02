Kindes-Missbrauch in Regensburg: Polizei veröffentlicht Video

REGENSBURG - Die Polizei geht in die Offensive: Nachdem ein unbekannter Mann in Regensburg bereits am 24. Januar ein Kind angesprochen und missbraucht hat, fahnden die Beamten mit Hochdruck nach dem Täter. Die Ermittler haben nun Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht und erhoffen sich dadurch neue Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 13 Uhr und 14 Uhr, so viel steht fest, hat der Mann das Kind an jenem 24. Januar in der Theodor-Storm-Straße angesprochen. Dann ging er mit dem Kind die Ludwig-Thoma-Straße entlang zur Augsburger Straße, überquerte diese, ging vorbei an dem dortigen Lebensmittelmarkt und bog nach rechts in die Boelkestraße ein, wo er sein Opfer an einem Treppenabgang zu einer Tiefgarage sexuell missbraucht haben soll.

Wenig später veröffentlichte die Polizei eine Täterbeschreibung:

Mittleres Alter, 170 - 180 Zentimeter groß, normale Statur, bekleidet mit einer zu groß wirkenden, herunterhängenden blauen Jeans, einer hüftlangen, grünen oder grauen Winterjacke mit Kapuze. Zudem trug der Mann ein dunkles Baseball-Cap und hatte auf dem Rücken einen ebenfalls grünen oder grauen Rucksack bei sich.

Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nach dem Täter. © Polizei Oberpfalz



Über zwei Wochen später ist der Täter noch immer nicht geschnappt, weshalb die Ermittler der Regensburger Kripo und der Staatsanwaltschaft nun diese Bilder einer Überwachungskamera veröffentlichen, auf denen zu sehen ist, wie der Mann das Kind neben sich herführt.

Zudem befragen die Beamten am Samstag noch einmal intensiv Anwohner und Passanten, wollen ihnen das Foto- und Video-Material vorlegen - alles mit dem Ziel, neue Hinweise auf den unbekannten Täter zu bekommen. 30 Tipps aus der Bevölkerung sind bisher bereits eingegangen, die nach wie vor ausgewertet werden.

Wer einen Hinweis geben möchte, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0941/506-2888.

