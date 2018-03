Klare Kante von Kohnen: Neue Chance für bayerische SPD

NÜRNBERG - Die 50 Jahre alte Natascha Kohnen zieht für die SPD als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf. Mit 94,4 Prozent der Stimmen wurde sie nominiert. Entscheidend sind aber andere Zahlen - ein Kommentar von Lorenz Bomhard.

Natascha Kohnen führt die SPD als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf. © Peter Kneffel/dpa



Der Generationswechsel bei der SPD ist gelungen. Natascha Kohnen ist 20 Jahre jünger als Christian Ude, der vor fünf Jahren für die Genossen gegen Horst Seehofer antrat und verlor. Kohnen ist 1967, im selben Jahr wie Markus Söder geboren. Und sie weiß ihre Genossen hinter sich, seit sie im vergangenen Jahr eine Urwahl gegen mehrere Bewerber gewann und seither die Bayern-SPD führt. Auch bundespolitisch hat sie Gewicht, seit wenigen Monaten ist sie stellvertretende Parteivorsitzende und hat bei den Koalitionsverhandlungen kräftig mitgemischt.

Aber jetzt geht es um Bayern. Natascha Kohnen spürt natürlich in München besonders, wo die Menschen der Schuh drückt, aber auch im Großraum Nürnberg ist das Thema präsent: Und das ist der Mangel an Wohnungen. Schon seit Wochen treibt die SPD da Söder vor sich her und setzt wichtige Impulse, die der Ministerpräsident in spe sicher gerne aufnimmt. Ebenso hebt Kohnen bei der Familienpolitik den Finger: Kostenlose Betreuung für die Kleinen, im reichen Bayern müsste das zu stemmen sein.

Auf die Kandidatin warten harte Monate. Die Bayern-SPD ist in der Wählergunst tief gefallen. Wenngleich niemand davon träumt, dass Natascha Kohnen Ministerpräsidentin werden wird, so gibt es aus den 1990er Jahren Zahlen, die den Weg weisen. Renate Schmid hat 1994 mit einem engagierten Wahlkampf als Spitzenkandidatin gegen Edmund Stoiber für die SPD genau 30 Prozent eingefahren.

Diese Zielmarke ist wohl zu hoch angesetzt, zumal neben CSU und SPD auch Grüne, Freie Wähler, FDP und AfD Aussichten haben, dem neuen Landtag anzugehören. In der Vielfalt liegt eine Chance für die SPD, vielleicht auch auf eine Regierungsbeteiligung, wenn die CSU nicht die absolute Mehrheit erreicht. Da dürfen die Genossen schon mal träumen. Aber mit dem sachlichen Kurs von Natascha Kohnen darf die SPD auch gewiss sein, dass in Richtung CSU einige Türen geöffnet bleiben. Und das Experiment mit dem drögen Koalitionspartner FDP, das die CSU vor zehn Jahren wagen musste, dürfte sie wohl kein zweites Mal unternehmen.

Kohnen schafft, was Ude vor fünf Jahren nur bedingt erreichte: Sie gibt der SPD einen klaren und optimistischen Kurs. Wenn Söder AfD-Wähler einsammeln will, also am rechten Rand gräbt, eröffnet das in der Mitte neue Chancen für die SPD. Die Sozialdemokraten dürften mit ihrem sozialpolitischen Kurs auch manche jener erreichen, die sich finanziell abgehängt fühlen und deshalb zuletzt aus Protest vielleicht AfD gewählt haben.

