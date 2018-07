Klares Votum: Issigau will die längste Hängebrücke der Welt

ISSIGAU - Die zwei im östlichen Frankenwald geplanten, gigantischen Hängebrücken werden immer wahrscheinlicher: Ein Bürgerentscheid in der Gemeinde Issigau (Landkreis Hof) hat ein klares Votum für die Brücken geliefert.

In 180 Metern Höhe soll eine 720 Meter lange Fußgänger-Hängebrücke künftig das Höllental überqueren und Touristen in den Frankenwald locken. © Foto: Wraneschitz, Montage: NN



56,75 Prozent der Wähler lehnten das Bürgerbegehren ab, das das Großprojekt im Frankenwald verhindern sollte. Sogar 68,11 Prozent stimmten dem Ratsbegehren zu und legten damit fest, dass die Gemeinde keine rechtlichen Schritte gegen die Verwirklichung des Projekts einlegen soll.

Von Lichtenberg aus soll man künftig in schwindelerregenden 180 Metern Höhe auf einer 720 Meter langen Hängebrücke über das Höllental wandeln können. Werben könnte man dann mit der längsten, frei gespannten Fußgängerbrücke der Welt. Daran anschließen würde sich noch eine weitere, 380 Meter lange Hängebrücke über das Lohbachtal.

200.000 Besucher pro Jahr erhofft sich der Landkreis Hof von diesem Mammutprojekt, dessen Kosten von zwölf Millionen Euro zu 80 Prozent vom Freistaat Bayern getragen werden sollen. Zusätzliche Touristen sind dringend nötig in der Region. 2017 gab es ein Minus von 2,7 Prozent bei den Übernachtungszahlen, obwohl Gesamtfranken einen Tourismusrekord nach dem anderen feiert. In diesem Jahr ging es bislang ähnlich weiter.

"Initiative Höllental" wehrt sich

Ein Leuchtturmprojekt, wie es etwa der Steigerwald mit dem Ebracher Baumwipfelpfad hat, wird also dringend gebraucht. Allerdings gibt es auch etliche Gegner des Projekts, die sich in der "Initiative Höllental" zusammengeschlossen und den Bürgerentscheid angestrebt haben. Sie fürchten Massentourismus ohne wirtschaftlichen Nutzen für die Region sowie eine Zerstörung der Natur.

Issigaus Bürgermeister Dieter Gemeinhardt freut sich über die hohe Wahlbeteiligung von mehr als 70 Prozent und hofft, dass von dem Votum für die Brücken eine Signalwirkung ausgeht. Denn auch in der Stadt Lichtenberg steht noch ein Bürgerentscheid über die Brücken an. Am 16. September könnten dann endgültig die Weichen für die neue Attraktion gestellt werden, die im Jahr 2021 oder 2022 fertiggestellt sein könnte.

