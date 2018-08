Pokalduell: Der FC/DJK Weißenburg (Kreisliga) hat sich im Viertelfinale des Totopokals im Kreis Neumarkt/Jura mit 3:2 gegen den FV Dittenheim durchgesetzt (Bezirksliga) und steht nun im Halbfinale. Dort empfängt die Elf von Trainer Alexander Rottler voraussichtlich am 3. Oktober den SV Marienstein. Am Lehenwiesenweg hofft man, dass sich der Titelgewinn aus den Jahren 2013 und 2014 in dieser Saison wiederholen lässt.